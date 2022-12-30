حمادة: تمسك شعبنا ببندقيته يحول دون تحقيق الاحتلال لأهدافه

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "تمسك شعبنا ببندقية المقاومة، يؤكد أن ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه أمس، لن يستطيع تحقيقه اليوم".وبين أن "وصول اليمين المتطرف إلى سدة حكم الكيان، سيزيد من وتيرة الاعتداءات على الأقصى".وأكد أن "الرد على الاحتلال لا يجب أن يكون عفويًا، بل إنه يسعى نحو تحرير الأرض الفلسطينية، ويحتاج لدراسة بعيدًا عن ردود الفعل".وأشار إلى أن "الاحتلال يعي جيدًا أن مقاومة غزة فوق أي اختيار، وهي تدرس خياراتها وتقرر كل خطوة بناءً على مصلحة القضية الفلسطينية".