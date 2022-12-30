موعد الزيارة الأولى المحتملة لنتنياهو إلى البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن خمسة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين صرحوا باستعدادهم لجولة من المحادثات التي ستجري تحضيرًا لزيارة محتملة لنتنياهو إلى البيت الأبيض في شباط/ فبراير القادم.ووفق ما نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يخطط لزيارة إسرائيل في منتصف يناير لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين بشأن سياسة الحكومة الجديد.وبالأمس، صادق (كنيست) الإسرائيلي، على تشكيل الحكومة الـ 37 برئاسة بنيامين نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية ليتم تنصيبه رسمياً رئيساً للحكومة الإسرائيلي