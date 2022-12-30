تفاعل كبير عبر وسم (انطلاقتنا) بذكرى انطلاقة "فتح"

رام الله - دنيا الوطنتفاعل نشطاء وكتاب وصحفيون وإعلاميون عبر وسم "انطلاقتنا "الذي أطلق، اليوم الخميس، إيذانًا ببدء فعاليات انطلاقة حركة "فتح" ومهرجان الذكرى الثامنة والخمسين للانطلاقة الذي سيقام السبت القادم في ساحة الكتيبة الساعة الثالثة مساء.وغرد النشطاء عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تغريدات عدة، تعبر عن فخرهم بالحركة وشهدائها وأسراها وعملياتها البطولية، وإنجازاتها التاريخية، والمفصلية في مسيرة القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.ونشر النشطاء صورًا ومقاطع مصورة مذيلة بالوسم المذكور، ما جعله متصدرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعشرات الآلاف من التغريدات.­­ويوافق الأول من يناير 2023 الذكرى الـ58 لانطلاقة "فتح"، وتحيي الحركة ذكرى انطلاقتها هذا العام، بمهرجان مركزي في قطاع غزة، وببعض الفعاليات المختلفة في كافة محافظات الوطن، تحت شعار "ديمومة الثورة لإقامة الدولة".