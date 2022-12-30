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"الصحة" بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)

"الصحة" بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة تطورات متحورات فيروس (كورونا) وانتشار متحور (يو القيامة) في البلاد. 

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، بعدم ظهور متحورات جديدة لفيروس (كورونا) في مصر، لافتًا إلى أن الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) مستقر ولا داعي للقلق. (روسيا اليوم)

وأضاف المصدر أن متحور(يوم القيامة) ، يهاجم الجهاز التنفسي بشكل أقل عن غيره لكن لديه قدرة على الانتشار بشكل كبير وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من الصين والمواقع الرسمية.

وعما يثار حول ظهور متحور(يوم القيامة) الجديد، أوضح المصدر أن المتحورات الجديدة التي تظهر ليست بالخطورة الشديدة. 

وعن أعراض متحور (يوم القيامة)، ذكر المصدر أن أعراض فيروس كورونا والمتحورات التي ظهرت فيما بعد هي واحدة ولا اختلاف فيها وتتمثل هذه الأعراض في "ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق وظهور الطفح جلدي في بعض الحالات وليس معظمها".

وناشد المصدر المواطنين، بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، لا سيما الجرعة التنشيطية، لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة، مشيرا إلى أهمية الحصول على الجرعة الكاملة سواء الأولى أو الثانية وكل من مر على تطعيمه أكثر من 6 أشهر عليه التوجه إلى مراكز تطعيم لقاح (كورونا) والحصول على الجرعة. 

كما طمأن المصدر المواطنين بشأن وفرة اللقاحات في مصر، مشيرا إلى تجاوز تطعيم المستهدفين من التطعيم أكثر من 73%؜ لجميع الفئات المستهدفة، و43%؜ من الجرعة الكاملة. 

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