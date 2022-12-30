العراق: القبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام بينهم ضباط كبار

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام في البصرة، والبالغ عددهم 49 شخصاً.وأفاد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني العراقي بأن" من بين المضبوطين ضباط، لافتًا إلى أن: "عملية التهريب تتم من خلال الضباط المتورطين والمندوبين والمهربين".وبيّن أن "مهمة الضباط والمتورطين تأمين الحماية للمهربين عند سحب النفط الخام وتأمين حركة الصهاريج. مهمة المندوب إصدار البرقيات لحركة الصهاريج عبر دفع الأموال أو إصدارها بأسماء مصانع ومعامل وهمية. أما مهمة المهربين تسليم الأموال بعد البيع إلى المندوب الذي يسلمها إلى الضباط".وقال إنه "يتم استحصال الأموال يوميا وتقدر قيمتها بـ490 مليون دينار للخرط الواحد، وتتم عملية التهريب ليلا فقط وتقدر الكمية من من 20 إلى 30 صهريجا"، مشيرا إلى أن "الصهاريج المستخدمة تم تحويل حمولتها من 36 إلى 44 ألف ليتر". وفق (روسيا اليوم).وأكد أن "التحقيقات ما تزال جارية مع المتهمين وهم 49 شخصا، ما بين ضباط ومنتسبين وتجار ومهربين".