استفتاء "دنيا الوطن": الأغلبية غير راضية عن أداء الحكومة والزبيدي يحافظ على تقدمه بالمركزية

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج الاستفتاء السنوي الذي أطلقته "دنيا الوطن"، في يومه الثالث، تصدر الرئيس محمود عباس، في سؤال شخصية عام 2022، فيما حلّ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المركز الثاني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المركز الثالث.وفيما يتعلق بسؤال الانتماء السياسي، أظهرت نتائج الاستفتاء، بأن 52.1% من المستطلعة آراؤهم ينتمون لحركة فتح، فيما 16 % ينتمون لحركة حماس، و4.5% لحركة الجهاد الإسلامي.وتصدر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الشخصيات الأكثر تأثيراً في عام 2022، بنسبة 32.1%، وجاء عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، في المركز الثاني 16.1%، فيما جاء إسماعيل هنية في المركز الثالث بـ 15.3%.وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن إمكانية انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح في عام 2023، أظهرت النتائج توقع 65.1% من المستطلعة آراؤهم، بأن المؤتمر سيعقد في هذا العام.وبشأن أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، المرشحين ليكونوا أعضاء في اللجنة المركزية، تصدر الأسير زكريا الزبيدي المرشحين بنسبة أكثر من 70.9%، فيما جاء حسام زملط في المركز الثاني بنحو 8.6% وجاء أسامة القواسمي ثالثاً بـ 7.1%.وحمّل نحو 53.6% من المستطلعة آراؤهم حركة حماس مسؤولية تعطل المصالحة الفلسطينية، بينما حمّل نحو 19.1% حركة فتح المسؤولية، وباقي المستطلعين حمل الجانبين المسؤولية.واستبعد 94.6% من المستطلع آراؤهم، بأن يؤدي إعلان الجزائر إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وفي حال أجريت الانتخابات فإن 62.7% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنها سينتخبون حركة فتح، ونحو 16.7% لحركة حماس، واليسار 6.0%.وفيما يتعلق بأداء الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية، أعرب نحو 92.9% عن عدم رضاهم من أدائها، ونحو 86.7% أعربوا عن عدم رضاهم عن لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة.واحتل المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال، قائمة المتحدثين الإعلاميين فصائلياً، حيث تصدّر السباق بنسبة 57.9%، فيما احتل المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم المركز الثاني بنسبة 16.9%، ومنذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح في القطاع، احتل المركز الثالث بنسبة 11.1%.وأطلقت مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، الأربعاء، استفتاءها السنوي، بنسخته العاشرة، في نهاية عام مليء بالأحداث والمتغيرات المحلية والدولية.وشهد العام 2022، العديد من الأحداث المهمة فلسطينياً، خاصة في مدينة القدس المحتلة، تمثلت في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الزميلة الصحفية، شيرين أبو عاقلة، ما أثار الرأي العام الدولي، واستنكرت العديد من دول العالم هذه الجريمة.وتحولت الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى أيقونة مثلت ضحايا العدوان الإسرائيلي، وضحايا الاحتلال من الصحفيين الفلسطينيين.واختارت "دنيا الوطن" أن تكون صورة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أيقونة الاستفتاء السنوي لعام 2022.وعلى الصعيد السياسي، توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق جديد للمصالحة، برعاية جزائرية، فيما عرف بـ "إعلان الجزائر".كما جرت تعديلات على تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إذ عين حسين الشيخ، أميناً لسر اللجنة التنفيذية خلفاً للراحل صائب عريقات.