بوتين: التعاون الروسي الصيني يزداد في كافة المجالات والعمل جار على تعزيزه

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن التعاون الروسي الصيني يزداد في كافة المجالات والعمل جار على تعزيزه.جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو بين الرئيسين اليوم الجمعة، حيث قام بوتين بتهنئة الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة العام الجديد. وفق (روسيا اليوم)وصرح بوتين خلال الحديث بأن روسيا تقف ضد التوترات المتزايدة في العالم، معربًا عن ثقته في أن العلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تظهر استقرارا ونموذجا للتعاون.فيما شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن الصين مستعدة لرفع مستوى التفاعل السياسي مع روسيا وأن تكون شريكة دولية في ظل الوضع العالمي الصعب.وقال بوتين: "في 2023 ستتاح الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ شخصيا، وننتظر الرئيس الصيني ربيع العام المقبل في موسكو".وأعرب بوتين عن استعداد بلاده لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين، مشيرًا إلى أن روسيا والصين نجحتا في ضمان تحقيق نمو قياسي في التجارة رغم الظروف غير المواتية في الأسواق".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 25% تقريبا وفقا لنتائج عام 2022، وسنصل إلى مستوى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد لذلك".وقال بوتين خلال حديثه مع احتلت روسيا المرتبة الثانية في إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الصين، والرابعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.وأكد على أن روسيا ستزيد من مستويات ضخ الغاز إلى الصين العام المقبل.وأكمل: "سنعمل سويا على خلق قدرات إضافية في مجال إنتاج ومعالجة الهيدروكربونات".وبيّن بوتينأن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يساعد على تشكيل نظام عالمي عادل.