بعد يومٍ من تنصيبها.. انتقادات إسرائيلية للحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو





وتابع: "كل اتفاقيات الائتلاف مخزية أيها السادة هذا يضرنا بالفعل في العالم، الكل ينظر بقلق إلى ما يفعله نتنياهو".





وأضاف: "أنا أناشد الجمهور الواعي للخروج والتظاهر بكل قوة لمحاربة هذه الحكومة".ومن جانبه، عقّب وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان السابق موشيه بوجي يعلون بالقول: "نرى حكومة بها الكثير من المجرمين، برئاسة شخص يحارب نظام العدالة بسبب تورطه بقضايا فساد،".