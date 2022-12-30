دولي

بعد يومٍ من تنصيبها.. انتقادات إسرائيلية للحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو

بعد يومٍ من تنصيبها.. انتقادات إسرائيلية للحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن عددًا من الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد يوم من أدائها اليمين الدستورية وتنصيبها رسمياً بزعامة بنيامين نتنياهو.

ونقلت (إذاعة 103fm) الإسرائيلية، القول عن رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت إننب :"أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يمكن القول فيها إن الحكومة التي تم تشكيلها هي حكومة ضد الدولة".

وأضاف: "أنا أناشد الجمهور الواعي للخروج والتظاهر بكل قوة  لمحاربة هذه الحكومة".

ومن جانبه، عقّب وزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان السابق موشيه بوجي يعلون بالقول: "نرى حكومة بها الكثير من المجرمين، برئاسة شخص يحارب نظام العدالة بسبب تورطه بقضايا فساد،".

وتابع: "كل اتفاقيات الائتلاف مخزية أيها السادة هذا يضرنا بالفعل في العالم، الكل ينظر بقلق إلى ما يفعله نتنياهو".

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