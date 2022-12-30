شؤون فلسطينية

إحياء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومسجد الشهيد بطوباس

إحياء الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومسجد الشهيد بطوباس
رام الله - دنيا الوطن
أحيت جماهير غفيرة، فجر اليوم الجمعة، الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومسجد الشهيد في طوباس.

وشهدت باحات المسجد الأقصى فجر اليوم تواجداً كبيراً لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، ومن تمكن من الوصول للمسجد من أبناء الضفة الغربية.

واحتضن المسجد أجواءً روحانية ودعوية إبان صلاة الفجر تخللها قراءة القرآن والمواعظ الدعوية المختلفة، وأتبعها إفطارات جماعية أروقة المسجد.

وعقب صلاة الفجر رابط مئات المصلين في ساحات الأقصى، وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.

وفي الخليل، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، مؤكدين خلالها أن التواجد الإسلامي في المسجد أقوى رد على مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية للمسجد.

كما شهدت البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد الإبراهيمي أجواء احتفالية وجلسات الذكر والتكبير والصلاة على الحبيب المصطفى.

وقدمت الضيافة من التمور والمشروبات الساخنة للمصلين بمشاركة من عائلات الخليل وتكية سيدنا "إبراهيم الخليل" وتبرعات من الأهالي.

وفي طوباس، شاركت جماهير حاشدة في الفجر العظيم في مسجد الشهيد حيث حارة الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة، والذي ارتقى الأسبوع الماضي شهيدا على أرض نابلس جبل النار.

وكانت حملة الفجر العظيم ووحدة خيالة طوباس، قد دعت للمشاركة الحاشدة في فجر اليوم الجمعة والتي أطلق عليه مسمى فجر الأحمدين "أحمد أبو سمور دراغمة وأحمد عاطف دراغمة".

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