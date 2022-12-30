تفاصيل الاتصال الهاتفي الأول بين بلينكن ونتنياهو بعد تسلّمه منصبه رسمياً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتهنئته بتولي منصب رئيس الحكومة بشكل رسمي.ووفقًا لصحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن هاتف الليلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توليه منصب رئيس الحكومة، للمرة السادسة في حياته.وقال بلينكن إنني: "أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء وحكومته من أجل تعزيز القيم الديمقراطية وتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة، التزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع".