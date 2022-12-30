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بالفيديو: وسط اندلاع اشتباكات.. إصابة شاب واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

بالفيديو: وسط اندلاع اشتباكات.. إصابة شاب واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية، صباح اليوم، بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في مدينة نابلس وأتبعها بدخول تعزيزات كبيرة للمدينة.

كما واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين داخل البلدة القديمة و قوات الاحتلال عقب اقتحامها للمدينة وإغلاقها لحارة الغرب.

وأفادت مصادر صحفية بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار قرب مسجد البيك في نابلس مع ورود أنباء عن محاصرة الاحتلال لأحد المنازل.

في حين قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن: "قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ الآن نشاطا عسكريا في نابلس وأنباء عن تبادل كثيف لإطلاق النار"


 



 

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