شؤون فلسطينية

أجواء صافية نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في عموم الأراضي الفلسطينية

أجواء صافية نهاراً وشديدة البرودة ليلاً في عموم الأراضي الفلسطينية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

انخفاض على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل

انخفاض على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد مفلح في نابلس

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد مفلح في نابلس

&quot;النخالة&quot;: نتوقع أن يشهد العام المقبل عدواناً جديداً على قطاع غزة

"النخالة": نتوقع أن يشهد العام المقبل عدواناً جديداً على قطاع غزة

صفارات الإنذار دوّت في منطقة العلمون قرب القدس

صفارات الإنذار دوّت في منطقة العلمون قرب القدس

&quot;الاقتصاد&quot; تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى

"الاقتصاد" تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الاقتصاد&quot; تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى

"الاقتصاد" تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام

إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية &quot;حكومتي&quot;

إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل شابا من جنين على معبر الكرامة

الشؤون المدنية: سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين الليلة

الشؤون المدنية: سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين الليلة

أول تعليق من (حماس) على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من (حماس) على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

حمادة: المسجد الأقصى خطر أحمر ولن نسمح لأي كان بالتغول عليه

حمادة: المسجد الأقصى خطر أحمر ولن نسمح لأي كان بالتغول عليه

منوعات

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم &quot;شلبي&quot; في دبي

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "شلبي" في دبي

أحلام تطلق لقب &quot;سلطان&quot; على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في &quot;سعودي

أحلام تطلق لقب "سلطان" على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في "سعودي

&quot;وتري&quot; ترد على بيان إليسا بتحذير الشركات الأخرى من التعامل معها

"وتري" ترد على بيان إليسا بتحذير الشركات الأخرى من التعامل معها

شاهد.. وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

شاهد.. وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

بعد الفيديو الراقص... شيرين عبد الوهاب تغنّي &quot;بحبك يا لبنان&quot; برفقة حسام حبيب

بعد الفيديو الراقص... شيرين عبد الوهاب تغنّي "بحبك يا لبنان" برفقة حسام حبيب

ياسمين صبري تكشف حقيقة وجود ابنة لها في الخفاء

ياسمين صبري تكشف حقيقة وجود ابنة لها في الخفاء

مي سليم تكشف أصعب المواقف التي عاشتها في 2022

مي سليم تكشف أصعب المواقف التي عاشتها في 2022

بعد نجاح حفلها... أنغام توّجه رسالة الى جمهورها في الكويت

بعد نجاح حفلها... أنغام توّجه رسالة الى جمهورها في الكويت

دينا الشربيني تؤكد دخولها في حب جديد

دينا الشربيني تؤكد دخولها في حب جديد

شاهد.. محمد الترك يواصل المعركة ضد دنيا بطمة رغم الحكم بسجنه

شاهد.. محمد الترك يواصل المعركة ضد دنيا بطمة رغم الحكم بسجنه

عربي

السفير الأردني لدى فلسطين يؤكد أهمية التنسيق لمشترك لدعم السياحة بين فلسطين والأردن

السفير الأردني لدى فلسطين يؤكد أهمية التنسيق لمشترك لدعم السياحة بين فلسطين والأردن

تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن

تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن

لبيد: وضعنا أسس انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع

لبيد: وضعنا أسس انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع

ليبيا: الأمم المتحدة تنفي رغبتها بتشكيل حكومة جديدة

ليبيا: الأمم المتحدة تنفي رغبتها بتشكيل حكومة جديدة