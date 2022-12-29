شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة مياه فلسطين الثالث

رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة شركة مياه فلسطين اليوم اجتماعه برئاسة رئيس سلطة المياه وعضوية ممثلي وزارة المالية والحكم المحلي والخبير المختص في مجال المياه لمناقشة النظام المالي والإداري ووضع الملاحظات النهائية في خطوة لاعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس الإدارة خلال الاجتماع القادم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الترتيبات الإدارية اللازمة في المرحلة القادمة بما يعزز ويسهم بالأعمال التي من شأنها تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وتأسيس شركة مياه فلسطين على أرض الواقع لتكون قادرة على القيام بمهامها بعد الفترة الانتقالية.

واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بإصدار عدة قرارات لدعم تطوير الاطار الإداري و المالي للشركة.

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