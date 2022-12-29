شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد مفلح في نابلس

الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد مفلح في نابلس
أقناء استلام جثمان الشهيد عمار مفلح في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية أعلنت في بيانٍ لها، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد "مفلح" مساء اليوم من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء.

ونقلت طواقم الهلال جثمان الشهيد باتجاه مستشفى رفيديا في نابلس.

وسيتم غدا القيام بمراسم تشييع عسكرية للشهيد ومرافقته الى شارع القدس ومن ثم الى بلدته أوصرين.

وكان الشهيد مفلح قد اسشتهد في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة في شارع حوارة الرئيس.

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