دولي

بايدن خلال تهنئته نتنياهو: سنعارض أيّ سياسة تعرض حل الدولتين للخطر

بايدن خلال تهنئته نتنياهو: سنعارض أيّ سياسة تعرض حل الدولتين للخطر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، مساء اليوم، بأن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقب أدائه اليمين الدستورية.

وقال الرئيس الأمريكي إننا: "سنواصل دعم حل الدولتين ونعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيقه".

ووفقًا لما نقله موقع (أكسيوس) الأميركي، عن تصريحات من البيت الأبيض، إننا "نتطلع إلى العمل مع إسرائيل لتعزيز المصالح والقيم التي كانت في صميم علاقتنا لعقود".

وتابع: "نؤيد السياسات التي تعزز أمن إسرائيل والتكامل الإقليمي وتدعم حل الدولتين وتقود إلى إجراءات متساوية للإسرائيليين والفلسطينيين". وفق تعبيره

وأكمل القول: "لا ندعم السياسات التي تعرض  حل الدولتين للخطر أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

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