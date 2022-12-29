شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى

"الاقتصاد" تعلن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مناقصة مشروع صوامع القمح- المرحلة الأولى.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن شركتين وطنيتين تنافستا على المناقصة، هما شركة مؤسسة عادل بدر للتعهدات، وشركة ازدهار فلسطين.

وأوضحت أن لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب قرار من مجلس الوزراء، فتحت المناقصة  بعد التأكد من الإجراءات والخطوات القانونية التي تسبق عملية فتح المناقصة، من طرحها ونشرها واستلام المظاريف المغلقة من المناقصين، ضمن التسلسل الزمني والقانوني المعتمد في قانون الشراء المعمول به في جميع مؤسسات دولة فلسطين.

وأضافت أن العروض المغلقة فتحت أمام الشركات الحاضرة في الجلسة العلنية للفتح، التي عقدت بمقر الوزارة، كما تم توثيق عملية فتح المناقصة في المحضر الخاص بها، وإحالة الملف كاملا إلى لجنة تقييم فنية لدراسته من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.

ويأتي فتح المناقصة ضمن التسلسل الزمني المعتمد، لإنجاز المشروع الاستراتيجي لتحقيق الهدف في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات وعدم استقرار سلسلة التوريد من هذه السلعة الاستراتيجية.

يذكر أن المناقصة عبارة عن تصميم وبناء وتمويل وإدارة صوامع قمح عدد 2 بسعة تخزينية 40 ألف طن للصومعة الواحدة في موقعين مختلفين، ما مجموعه 80 ألف طن كمرحلة أولى.

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