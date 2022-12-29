شؤون فلسطينية

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة

مجدلاني ونائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية يبحثان سبل تعزيز التعاون لتوفير الخدمات للأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع نائب رئيس الهيئة الخيرية الأردنية أيمن المفلح وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون لتوفير المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة والمهمشة وأسر الأيتام.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، عمق العلاقات الفلسطينية- الأردنية، وأهمية الشراكة، خاصة مع الهيئات العربية التي تقدم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني من الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأوضح مجدلاني أن الوزارة تقود قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين وتعمل على تعزيز النظام ليصبح شاملا ويعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية، ومن الاحتياج إلى الإنتاج، بما فيها تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين، والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين وكافة الفئات التي نص عليها القانون.

وقال: "تقوم الوزارة بالتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الأخرى لإخراج العائلات الفقيرة من دائرة الفقر والعوز إلى الإنتاج"، مشيرا إلى أن "عدد مشاريع التمكين الاقتصادي التي استفادت منها الأسر بلغ حوالي 580 مشروعا خلال عام 2022، ومن المتوقع زيادة العدد في عام 2023 إلى 800 مشروع، تبلغ تكلفتها 22 مليون شيقل من موازنة الحكومة".

وتابع: "نتطلع إلى مزيد من تقوية الشراكة وتعزيزها للوصول إلى الفقراء والمهمشين وتقديم يد العون لهم، ونرى أن هذا التعاون يتحقق بالتركيز على تقديم الدعم للفئات الأكثر تهميشا في المجتمع من أيتام وذوي الإعاقة، بتوفير برامج الكفالات لهذه العائلات والأدوات الطبية المساندة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".

بدوره، أكد المفلح دعم المملكة الأردنية الهاشمية للشعب الفلسطيني وقيادته في ظل الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وذلك لتوفير المساعدات والدعم للأسر الفلسطينية وأسر الأيتام.

وشارك في اللقاء كل من أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي، ومدير مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية مروان الحناوي، والمدير المالي للهيئة الخيرية الأردنية رعد عوض، وممثل الهيئة الخيرية الأردنية في فلسطين محمد خضر، ومن وزارة التنمية الاجتماعية، وكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للفقر محمد سمارة، ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان، ومدير عام الرعاية الاجتماعية سونيا الحلو.




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