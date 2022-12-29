شؤون فلسطينية

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام

أربع إصابات باعتداء المستوطنين في نابلس والاحتلال يقتحم بلدة الرام
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، باعتداء للمستوطنين في نابلس، فيما اقتحم الاحتلال بلدة الرام شمال القدس.

وأصيب أربعة شبان، جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن أربعة شبان أصيبوا جراء اعتداء المستوطنين برش غاز الفلفل عليهم، أثناء مرورهم قرب دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة.

ونقل ثلاثة من المصابين إلى مركز طوارئ ابن سينا في حوارة للعلاج، فيما تلقى الرابع العلاج ميدانيا.

كما هاجم مستوطنون المركبات الفلسطينية قرب دوار سلمان الفارسي، ورشقوها بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج عدد منها.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة الرام شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين، موضحة أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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