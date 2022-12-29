شؤون فلسطينية

إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"

إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
التزاما بقرار مجلس الوزراء إطلاق منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية مع نهاية هذا العام، بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية، أنجزت اللجنة الفنية عمل المنظومة وبناء وتشغيل الخدمات المنوي إطلاقها.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بأنه يتم حاليا إجراء فحص أمان المنظومة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، قبل إتاحتها للمواطنين في محافظات الوطن، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة يمكن للمواطنين إجراء عملية التسجيل على المنظومة عبر البوابة الإلكترونية www.Hukumati.ps  والتوجه إلى مراكز الخدمات التابعة لوزارة الداخلية في المديريات لإجراء عملية التحقق لمرة واحدة، حيث تُشكل هذه العملية جزءاً أساسياً لإثبات شخصية المُستخدم وحفظ بياناته.

وأضاف البيان أن الحكومة وفرت مركزا للاستعلامات للرد على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم عبر الرقم المجاني 135، الذي سيعمل من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، وأن المنظومة ستشمل العديد من الخدمات، منها: تجديد رخصة قيادة، ورسوم التأمين الصحي، وضريبة الأملاك، وإخراج قيد أرض/شقة، وتسجيل مولود جديد، وشهادة عدم محكومية، ودفع المخالفات المرورية، وإصدار براءة ذمة بلدية/أملاك/ نقل ملكية.

وتوجهت الحكومة بالشكر والتقدير لجميع الشركاء في هذه المنظومة من القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، وشركات الدفع، والبنوك، والشركة المطورة للمنظومة.

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