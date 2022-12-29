شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين الليلة

الشؤون المدنية: سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين الليلة
الشهيد عمار مفلح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة اوصرين بمحافظة نابلس الليلة

وقالت هيئة الشؤون المدنية في بيان لها إنه: "ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء سيتم إستلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة اوصرين بمحافظة نابلس الليلة، من قبل طواقم الهيئة في نابلس والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد".

وأضافت الهيئة بيانها أن "الشهيد عمار استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 2022-12-02 في بلدة حوارة".

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