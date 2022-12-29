الشؤون المدنية: سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين الليلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة اوصرين بمحافظة نابلس الليلةوقالت هيئة الشؤون المدنية في بيان لها إنه: "ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء سيتم إستلام جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة اوصرين بمحافظة نابلس الليلة، من قبل طواقم الهيئة في نابلس والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد".وأضافت الهيئة بيانها أن "الشهيد عمار استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 2022-12-02 في بلدة حوارة".