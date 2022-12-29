شؤون فلسطينية

أول تعليق من (حماس) على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أول تعليق من (حماس) على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة
عبد اللطيف القانوع - الناطق باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم، على قرار (كنيست) الإسرائيلي منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن "منح (كنيست) الصهيوني الثقة لحكومة نتنياهو المتطرفة يحتّم على كل مكونات شعبنا الفلسطيني الانخراط في معركة الدفاع عن شعبنا وحمايته من تغول حكومة نتنياهو الفاشية".

وتابع القانوع في تصريح صحفي أن: "ما ثبتته المقاومة الفلسطينية من واقع جديد وما فرضت من معادلات على الاحتلال الصهيوني لا يمكن التراجع عنها مهما كان تطرف حكومة نتنياهو وفاشيتها وشعبنا ومقاومته الباسلة سيقفون بالمرصاد لإفشال مخططاتها".

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