رسمياً.. انتخاب أمير أوحانا رئيسًا لـ(كنيست) الإسرائيلي





وقدم نتنياهو في خطابه الخطوط العريضة لحكومته اليمينية المتطرفة، والوزراء الذي جرى تعيينه، لكنه لم يستكمل بعد التعيينات في جميع الوزاء.



وجرى الإعلان في بداية الجلسة عن تعيين عضو (كنيست) إيلي كوهين من (الليكود) وزيرا للخارجية لمدة سنة. وأنه تم تعيين عضو (كنيست)، يسرائيل كاتس، الذي تغيب عن الجلسة، وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين.



وقد افتتحت جلسة الهيئة العامة لـ(كنيست)، قبيل ظهر اليوم الخميس، التي ستصوت على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وتنصيبها. وفق (عرب 48)