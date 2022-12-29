رسمياً.. انتخاب أمير أوحانا رئيسًا لـ(كنيست) الإسرائيلي
أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، مساء اليوم، بانتخاب أمير أوحانا رسميًا رئيسًا لـ(كنيست) الإسرائيلي.
كما وصادقت (كنيست) على تشكيل الحكومة الـ 37 برئاسة بنيامين نتنياهو.
وانتخبت الهيئة العامة لـ(كنيست) أمير أوحانا، من حزب (الليكود)، رئيسا للكنيست. وصوت لصالح أوحانا 63 عضو(كنيست)، وعارض التعيين 5 أعضاء (كنيست).
وانتخبت الهيئة العامة لـ(كنيست) أمير أوحانا، من حزب (الليكود)، رئيسا للكنيست. وصوت لصالح أوحانا 63 عضو(كنيست)، وعارض التعيين 5 أعضاء (كنيست).
وقد افتتحت جلسة الهيئة العامة لـ(كنيست)، قبيل ظهر اليوم الخميس، التي ستصوت على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وتنصيبها. وفق (عرب 48)
وقدم نتنياهو في خطابه الخطوط العريضة لحكومته اليمينية المتطرفة، والوزراء الذي جرى تعيينه، لكنه لم يستكمل بعد التعيينات في جميع الوزاء.
وجرى الإعلان في بداية الجلسة عن تعيين عضو (كنيست) إيلي كوهين من (الليكود) وزيرا للخارجية لمدة سنة. وأنه تم تعيين عضو (كنيست)، يسرائيل كاتس، الذي تغيب عن الجلسة، وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين.
وجرى الإعلان في بداية الجلسة عن تعيين عضو (كنيست) إيلي كوهين من (الليكود) وزيرا للخارجية لمدة سنة. وأنه تم تعيين عضو (كنيست)، يسرائيل كاتس، الذي تغيب عن الجلسة، وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين.
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