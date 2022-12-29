حمادة: المسجد الأقصى خطر أحمر ولن نسمح لأي كان بالتغول عليه

رام الله - دنيا الوطنشدد المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة على أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولن نسمح لأي كان بالتغول عليه.وقال حمادة إن "تغيير الأمر الواقع بالأقصى سيؤدي لاشتعال المنقطة برمتها، كما اشتعلت سابقاً بمعركة سيف القدس، وفي غيرها من المواجهات عندما تغول العدو على القدس والأقصى".وثمن حمادة المواقف التي تؤكد للاحتلال أن الأقصى خطر أحمر ويجب أن لا يبقى في دائرة الاستهداف.وأكد على الدور المهم في قطع العلاقات مع الاحتلال ووقف التطبيع معه، والذي يشجعه على الاستمرار في عدوانه.ويتعرض المسجد الأقصى لمخاطر عديدة، نتيجة تزايد اقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية وتنفيذ طقوس تلمودية تدنس ساحاته.