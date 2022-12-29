الأسير محمد داوود من قلقيلية يعاني وضعًا صحيًا سيئًا بسبب الإهمال الطبي

رام الله - دنيا الوطنيعاني الأسير محمد داوود من قلقيلية، تدهورا سيئا في حالته الصحية، بسبب الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.وقرر الأطباء، أمس الأربعاء، إجراء عملية استئصال جديد من أمعاء الأسير داوود، بعد تدهور وضعه الصحي قبل أيام، حيث جرى نقله من سجن "عسقلان" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.وأوضح نادي الأسير أن داود يعاني منذ أيام من أوجاع شديدة في البطن، جراء إصابته بمشاكل حادة في المعدة والأمعاء، إلا أن إدارة السجون ماطلت بنقله إلى المستشفى.وأفاد أنه خضع لعدة عمليات سابقة في الأمعاء، إضافة لمعاناته الحادة والمزمنة من مشاكل في الأمعاء والمعدة، فإنه يعاني من مرض الصدفية، ومشاكل بالأسنان، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل.والأسير محمد عادل داوود (61 عاما) من قلقيلية معتقل منذ 35 عاما، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ اتفاقية "أوسلو".