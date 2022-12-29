شؤون فلسطينية

البرغوثي: حكومة نتنياهو الأخطر والأكثر تطرفًا وعنصرية

البرغوثي: حكومة نتنياهو الأخطر والأكثر تطرفًا وعنصرية
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن "حكومة نتنياهو الجديدة تضم فاشيين مثل بن غفير وسموتريتش سبق أن حوكموا بتهم التطرف العنصري والإرهاب، وهي الأكثر عنصرية وتطرفا وأصولية دينية متعصبة في تاريخ المنطقة". 

وحذر البرغوثي من أن "أهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الضم والتهويد للضفة الغربية وتوسيع غير مسبوق للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي فيها مع تعميق عمليات التهويد في النقب والجليل والمثلث والمس المتعمد بحقوق الإنسان في فلسطين".

وأضاف: "تسليم إدارة الاحتلال، ووزارة الأمن والإشراف على الشرطة، و حرس الحدود و ما يسمى بالإدارة المدنية، والاستيطان، للفاشيين الجدد الذين يهددون بشن هجمة على المسجد الأقصى ومحاولة تهويده هي وصفة لإنفجار خطير يشمل المنطقة بأسرها".

وأكد البرغوثي أن "هدف هذه الحكومة المعلن هو تعميق وترسيخ نظام الأبارتهايد العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل والأراضي وحيثما كانوا في الخارج وذلك بالإصرار على تطبيق قانون يهودية الدولة بالتوافق مع تصريحات نتنياهو بأن كل أرض فلسطين هي لليهود فقط وأن حق تقرير المصير حكر لهم". 

وطالب، القوى الفلسطينية كافة بالتوحد الفوري على برنامج وطني كفاحي مقاوم للفاشية الجديدة والعنصرية المتطرفة، وعلى مطلب مشترك بمقاطعة وعزل حكومة التطرف العنصري الإسرائيلية الجديدة.

وأكمل البرغوثي  إن "التطرف العنصري والتهديدات الإجرامية لن تكسر إرادة النضال من أجل الحرية لدى الشعب الفلسطيني بل تزيد من قناعته بالتصميم على الكفاح والمقاومة من أجل حقوقه الوطنية، ولكنه تمثل فرصة غير مسبوقة لعزل حكومة التطرف و توحيد الصف الوطني الفلسطيني".

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