السفير الأردني لدى فلسطين يؤكد أهمية التنسيق لمشترك لدعم السياحة بين فلسطين والأردن

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور، أهمية التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني لدعم القطاع السياحي، وهو السبيل للمضي في مسيرتنا المشتركة تحت شعار (السياحة تجمعنا)".جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي تنظمه هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، ووزراء السياحة رولا معايعة، والصحة مي كيلة، والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وعدد من ممثلي شركات السياحة في فلسطين.وقال البدور "نحتفي اليوم بالسياحة الأردنية الفلسطينية، بعد أن تعطلت لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، التي أعاقت تقدم المسيرة السياحية، وأثرت على الخطط السياحية الأردنية الفلسطينية بشكل يكاد يكون كاملا".وأضاف أن "احتفالية السياحة الأردنية تنطلق من مدينة مادبا السياحية بالاحتفاء بها من أرض فلسطين الحبيبة من أريحا أقدم مدن العالم"، مضيفا أنه يتوجب علينا وضع الخطط المتفق عليها مسبقا.بدورها، قالت معايعة: "نحتفل بعودة السياحة إلى فلسطين والأردن، بعد أن غابت عامين، وأول قطاع تضرر كان قطاع السياحة، وآخر قطاع يتعافى، ونؤكد أنه سيتعافى خلال فترة قصيرة"، مؤكدة أن وزارة السياحة على تواصل مستمر مع نظيرتها الأردنية.من جانبه، أشار ممثل هيئة تنشيط السياحة الأردنية خالد الكيلاني إلى أنه "يتم العمل على ترويج السياحة الأردنية في عدة دول عربية، وهنا في فلسطين سياحتنا مشتركة"، مؤكدا أن السياحة ليست دخل فقط لمن يعمل فيها، إنما هي دخل لكل مكونات المجتمع.ولفت إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية التعاون السياحية ما بين الأردن وفلسطين للأعوم الثلاث المقبلة، والتي سنعمل على تطبيقها على أرض الواقع.