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تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن

تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن
حسام أبو الرب
رام الله - دنيا الوطن
التقى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسام أبو الرب والوفد المرافق له، بسفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

كما وبحثا الطرفان، اليوم الخميس، أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وما تقدمه المملكة من خدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وثمن أبو الرب خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمان، دور السفير السديري وأعضاء السفارة على جهودهم المبذولة في خدمة أبناء شعبنا، وباقي الدول التي تقدم لهم السفارة الخدمات القنصلية، مشيدًا بدور المملكة في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

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