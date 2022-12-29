دولي

"توسيع رقعة السلام مع العرب".. نتنياهو يستعرض أهداف حكومته أمام كنيست

"توسيع رقعة السلام مع العرب".. نتنياهو يستعرض أهداف حكومته أمام كنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
عرَض رئيس الوزراء الإسرائيلي، المُكلف بنيامين نتنياهو، من على منبر (كنيست)، بعرض أعضاء حكومته توطئة لقيامهم بأداء اليمين الدستورية.

واستعرض نتنياهو أهداف حكومته، ومن بينها منع  إيران من حيازة السلاح النووي، وتوسيع رقعة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وتطوير البنى التحتية. 

وأضاف أنه سيعمل على إعادة الأمن الشخصي للجمهور والحوكمة ومكافحة غلاء المعيشة.

وقام نواب من المعارضة بمقاطعة خطابه مما حدا بإخراج بعضهم من الجلسة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقرر نتنياهو تعيين عضو (كنيست)، إيلي كوهين، وزيراً للخارجية عاماً واحداً، ومن ثم النائب يسرائيل كاتس لعامين في هذا المنصب، وبعدها يعود كوهين لتولي هذه الحقيبة. 

وسيشغل ياريف ليفين حقيبتي الاستخبارات والعدل، ويبلغ أعضاء هذه الحكومة 29 شخصاً.

وتظاهر خارج (كنيست)، أكثر من 1000 شخص ضد الحكومة الجديدة، ورفع بعضهم أعلام مجتمع مثليي الجنس، وأخرى كُتب عليها "حكومة البلطجيين" و"حكومة عصابة".

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