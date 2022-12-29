ارزيقات: وفاة طفلٍ في حادث غرق ببيت لحم



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عصر أمس بوصول طفل يبلغ من العمر (13 عاماً) إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وهو بحالة حرجة أثر وقوعه في بركة لتجميع مياه الأمطار حيث تم تقديم الإسعافات له والعلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم.



وأضاف أرزيقات، أن الشرطة توجهت برفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي إلى المستشفى ليتبين من التحقيقات الأولية أن الطفل كان يلعب بالقرب من البركة وسقط بها دون أن يلاحظه أحد وتم إنتشاله ونقله إلى المشفى.

رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل يبلغ من العمر (13 عاماً) غرقاً، اليوم الخميس، متاثراً بإصابته جراء سقوطه يوم أمس في بركة لتجميع مياه الأمطار ببلدة زعترة شرقي محافظة بيت لحم.