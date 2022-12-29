شؤون فلسطينية

"مديرية الخدمات الطبية العسكرية" تنشر تنويهًا هامًا للمواطنين في شمال غزة

"مديرية الخدمات الطبية العسكرية" تنشر تنويهًا هامًا للمواطنين في شمال غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مديرية الخدمات الطبية العسكرية، اليوم الخميس، تنويهًا هامًا للمواطنين في شمال قطاع غزة، بشأن إيقاف العمل في قسمي الاستقبال العام والطوارئ.

ونوهت للمواطنين في محافظة شمال غزة بإيقاف العمل بقسمي الاستقبال العام والطوارئ، والعيادات الخارجية في مجمع كمال عدوان الطبي بشكل مؤقت لغرض إجراء أعمال صيانة وترميم، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل. 

كما نوهت المديرية باستمرار العمل في قسمي استقبال الأطفال، واستقبال النساء والتوليد كالمعتاد.

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