الاحتلال ينقل الأسير جمال أبو الهيجا إلى سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير القائد جمال أبو الهيجا من جنين والمحكوم بالسجن المؤبد، من سجن هداريم إلى سجن جلبوع.وكان الأسير القيادي في حركة حماس جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عاماً) أتم 20 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/8/2002، وسط ملاحقة واستهداف متواصلين لأغلب أفراد أسرته.ولد جمال أبو الهيجا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية عام 1959، متزوج وله أربعة من الأبناء وابنتان، درس في مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ثم حصل على دبلوم التربية الإسلامية في الكلية العربية بعمان عام 1980.