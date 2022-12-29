شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات من خطر شديد يتعرض له

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذيرات من خطر شديد يتعرض له
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الخميس، جولة اقتحامات جديدة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تحذيرات مقدسية من خطر شديد يتعرض له المسجد.

واقتحم المستوطنون باحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي أبعدت المصلين والمرابطين الفلسطينيين عن مسار الاقتحام.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، فيما يتم تكثيف الاقتحامات الاستيطانية للمسجد خلال فترة الأعياد اليهودية، ضمن مساعي الاحتلال الحثيثة لفرض وقائع تهويدية جديدة في القدس.

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