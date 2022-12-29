إيران: سنردّ بحزم على أي خطأ ترتكبه أميركا وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأركان العامة في الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن قواتها العسكرية "سترد بحزم على أي خطأ محتمل من جانب أميركا وإسرائيل في أي وقت ومكان وستستهدف مصدره بهجمات مكثفة".وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أفادت بأن "هيئة الأركان الإيرانية أصدرت بياناً خلدت فيه ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية".ووصفت هيئة الأركان المناسبة بأنها "تاريخية" باعتبار أنها تمثّل فرصة لزيادة الوعي ومواجهة المؤامرات التي تواجهها إيران.وأوضحت الهيئة أن "أعداء إيران دبّروا خلال العقود الأربعة الماضية جميع أنواع المؤامرات بهدف خلق الفوضى في البلاد، وإثارة الفتنة بين أفراد الشعب الإيراني"، بحسب ما نقلته قناة (الميادين).وأشارت إلى أنّ "هذا الشعب لم يسمح للأعداء بتمرير مخططاته، وأحبط كل المؤامرات التي حيكت ضد بلاده".كذلك، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية "جهوزيتها للحيلولة دون إلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني"، مؤكدةً أنها "ترصد تحركات أعداء البلاد وسترد على أي خطأ متوقع من جانبهما بشكل حاسم"، على أن تستهدف مصدره بهجمات مكثفة.وفي السياق نفسه، أكد قائد سلاح البحرية في حرس الثورة الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أن "بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء محتمل على مياه إيران وترابها والتصدي بحزم للمعتدين".وأفادت وكالة (إرنا) بأن تصريحات الأدميرال تنكسيري جاءت على هامش زيارته لنقطة أروندكنار الحدودية في جنوب آبادان، والتي أكد خلالها أن "بحرية حرس الثورة على استعداد كامل لمناورات عملانية للسفن والقوات والمنظومات العملياتية في مياه أروندكنار في شمال غرب الخليج".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "المقاتلين الإيرانيين مستعدون للتصدي لأي عدوان محتمل سواء في المنطقة البحرية الثانية أو في المنطقة البحرية الثالثة الواقعة شمال الخليج".