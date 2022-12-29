تركيا: نحترم وحدة أراضي سوريا ونهدف لاستقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إنّ "بلاده تحترم وحدة أراضي سوريا، وأنّ هدف أنقرة هو محاربة الإرهاب".وحول اللقاء الثلاثي في موسكو، أضاف أكار: "أكدنا ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف وفق القرار الأممي 2254".وأوضح وزير الدفاع التركي أنّه "من خلال الجهود التي ستبذل في الأيام المقبلة يمكن تقديم مساهمات جادة لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة"، وفق قناة (الميادين).ولفت إلى أنّ "هدف بلاده هو محاربة الإرهاب"، مشدداً على أنّ أنقرة تسعى إلى "تحييد أعضاء المنظمات الإرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية و"تنظيم الدولة"، وحزب العمال الكردستاني، والتي تُشكل في الأساس تهديداً لسوريا".وأمس، عقد اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع وأجهزة الاستخبارات لكل من روسيا وتركيا وسوريا في موسكو، ووصفت الأطراف الاجتماع بأنه "بنّاء"، حيث تم الاتفاق على استمرار هذا النوع من الاجتماعات.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيانٍ: "جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة الاستخبارات العامة السورية، مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وقد بحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابياً".