الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات خلال اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس.واعتقلت قوات الاحتلال المحرر صهيب الشبح من أم صفا شمال رام الله، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت الشاب لؤي أبو عليا.واستهدف الشبان، الليلة، حاجز عطارة شمال رام الله بعبوات محلية الصنع "أكواع".وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين نصر الرجوب، ومشير الشحاتيت من دورا جنوب الخليل.واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال، صباح اليوم، منطقة بيت زعتة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وشهدت بلدة بيت أمر، أمس، مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب بجراح خطرة.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وسلمت الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق إسلام بني شمسة استدعاء لمقابلة مخابراتها.