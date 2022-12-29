عاجل

  • وزير الجيش السابق موشيه يعلون: اليوم ولأول مرة منذ قيام إسرائيل ستؤدي حكومة العار اليمين برئاسة متهم جنائي


شؤون فلسطينية

في رسالته الأخيرة.. لبيد: هذه ليست النهاية وسنطيح بحكومة الدمار ونعود

في رسالته الأخيرة.. لبيد: هذه ليست النهاية وسنطيح بحكومة الدمار ونعود
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، السطور الأخيرة له وهو في منصبه، قبل أن يسلمه لرئيس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو الذي سيتسلم المهام اليوم الخميس.

وقال لبيد في رسالة كتبها للجمهور الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "شكراً لكم على العام ونصف الماضي".

وأضاف لبيد في رسالته "هذه ليست النهاية، هذه بداية الكفاح من أجل بلدنا الحبيب، نحن نحارب من أجل مستقبل أبنائنا ولن نتوقف حتى نطيح بحكومة الدمار ونعود".

أخبار ذات صلة

غزة: حصيلة المصابين بحوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة المصابين بحوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشيخ: تصريحات العاهل الأردني بوصلة التوجه والتحرك العربي الواجب بمواجهة التحديات القادمة

الشيخ: تصريحات العاهل الأردني بوصلة التوجه والتحرك العربي الواجب بمواجهة التحديات القادمة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 22 شهراً وغرامة مالية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 22 شهراً وغرامة مالية

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وغانتس

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وغانتس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة والقدس

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 22 شهراً وغرامة مالية

الاحتلال يحكم على أسير من مخيم جنين بالسجن 22 شهراً وغرامة مالية

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وغانتس

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وغانتس

&quot;التربية&quot; تعقد مؤتمرا حول مسابقة البحث العلمي

"التربية" تعقد مؤتمرا حول مسابقة البحث العلمي

أول تعقيب من هنية على حكومة نتنياهو الجديدة

أول تعقيب من هنية على حكومة نتنياهو الجديدة

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية

منوعات

شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغانيه &quot;سينغل&quot;‏

شاهد.. عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغانيه "سينغل"‏

شاهد.. حسين الجسمي يعلق على تهنئة الرئيس السيسي له بزواجه

شاهد.. حسين الجسمي يعلق على تهنئة الرئيس السيسي له بزواجه

بالتسلسل الزمني.. مشاهير مصريون رحلوا في 2022

بالتسلسل الزمني.. مشاهير مصريون رحلوا في 2022

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

عربي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

الرئاسي الليبي: &quot;مقاربة&quot; لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان