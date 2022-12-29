في رسالته الأخيرة.. لبيد: هذه ليست النهاية وسنطيح بحكومة الدمار ونعود

رام الله - دنيا الوطنكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، السطور الأخيرة له وهو في منصبه، قبل أن يسلمه لرئيس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو الذي سيتسلم المهام اليوم الخميس.وقال لبيد في رسالة كتبها للجمهور الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "شكراً لكم على العام ونصف الماضي".وأضاف لبيد في رسالته "هذه ليست النهاية، هذه بداية الكفاح من أجل بلدنا الحبيب، نحن نحارب من أجل مستقبل أبنائنا ولن نتوقف حتى نطيح بحكومة الدمار ونعود".