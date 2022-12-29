دولي

لافروف: روسيا ترفض صيغة سلام طرحها زيلينسكي

لافروف: روسيا ترفض صيغة سلام طرحها زيلينسكي
سيرجي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف استخدام "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كأساس للمفاوضات، مشيراً إلى أن كييف "ليست مستعدة" للحوار.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، إن كييف "ليست مستعدة للحوار"، مشيراً إلى أن طرح جميع أنواع الأفكار و"صيغة السلام" التي تنص في بعض نقاطها على انسحاب القوات الروسية من الأراضي في دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجيا وخيرسون، ودفع تعويضات من جانب روسيا، والاعتراف بالمحاكم الدولية، "هي مجرد أوهام"، مؤكداً: "طبعاً لن نتحدث مع طرف في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "دعوني أذكركم أنه فور بدء العملية العسكرية الخاصة، طلب زيلينسكي الجلوس على طاولة المفاوضات. لم نرفض، واتفقنا على الاجتماع مع ممثليه"، بحسب ما نقلته قناة (الشرق). 

وتابع أن جولات المفاوضات: "أظهرت إمكان التوصل إلى اتفاقيات مقبولة للطرفين، ومع ذلك فإن عملية التفاوض التي بدأت في فبراير، كشفت افتقار زيلينسكي التام للاستقلالية في اتخاذ القرارات المهمة".

وأشار إلى أنه "بناءً على طلب الغرب الذين كانوا مهتمين بمواصلة الأعمال العدائية، سرعان ما أوقف المفاوضات وشدد موقفه بحدة". 

من جهتها، نقلت وكالة (تاس) عن لافروف قوله إن موسكو ليس لديها أي خطط لـ"تعزيز نهج تصعيدي"، ولكنها تهدف إلى "تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، وذلك في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، والذي تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

ورداً على سؤال بشأن احتمال التصعيد العسكري العام المقبل، شدد لافروف على أن القيادة الروسية "لا تعتزم الترويج لمقاربة تنص على التصعيد، نحن نريد التأكد من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

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