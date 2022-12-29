الشيخ: تصريحات العاهل الأردني بوصلة التوجه والتحرك العربي الواجب بمواجهة التحديات القادمة

وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "تصريحات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حول محاذير وتحديات المرحلة القادمة والخطوط الحمراء التي تحدث عنها تشكل بوصلة التوجه والتحرك العربي الواجب في مواجهة التحديات القادمة".





يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الملك عبدالله الثاني، من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، من قبل متطرفين من الجهات كافة لإذكاء الصراع والعنف.





وأكد الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع قناة (سي إن إن)، المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ذلك أنّ "استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".





وتؤدي الحكومة الإسرائيلية الـ37 اليمين الدستورية اليوم الخميس، برئاسة بنيامين نتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنعلّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، على تحذيرات العاهل الأردني، بشأن المرحلة المقبلة.