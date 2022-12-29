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العاهل الأردني يحذر من استغلال القدس لأغراض سياسية

العاهل الأردني يحذر من استغلال القدس لأغراض سياسية
العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
حذر الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، من تجاوز الخطوط الحمراء في القدس، من قبل متطرفين من الجهات كافة لإذكاء الصراع والعنف.

وأكد الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع قناة (سي إن إن)، المقدرة على التعامل مع هذا الأمر، ذلك أنّ "استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة".

وجدد التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية، قائلا: "نحن الأوصياء على المقدسات المسيحية كما الإسلامية في القدس"، معربا عن القلق من وجود تحديات تواجه الكنائس إثر السياسات المفروضة على الأرض.

واستعرض الملك، جوانب من تاريخ الوصاية الهاشمية، وصلتها بصون المقدسات الإسلامية والمسيحية، على مدار أكثر من مئة عام، قائلا: "محظوظون في بلدنا وفي القدس؛ لأن لدينا أقدم مجتمع عربي مسيحي".

ونوه الملك عبد الله الثاني إلى أهمية التكامل الإقليمي، في كسر الحواجز.

ولفت إلى حضور القضية الفلسطينية في الشارع العربي من خلال التعاطف معها في فعاليات كأس العالم، مؤكدا أنه ما لم يكن هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، سيبقى الشارع العربي دوما متعاطفا مع القضية الفلسطينية، "لذا علينا أن نتخذ خطوات بنّاءة بدلا من الإجراءات الهدّامة".

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