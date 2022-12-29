دولي

برئاسة نتنياهو.. الحكومة الإسرائيلية الـ 37 تؤدي اليمين الدستورية اليوم

برئاسة نتنياهو.. الحكومة الإسرائيلية الـ 37 تؤدي اليمين الدستورية اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعد قرابة شهرين من الانتخابات، ستؤدي الحكومة الإسرائيلية الـ37 اليمين الدستورية اليوم الخميس، وبذلك تبدأ ولايتها رسمياً.

وفق موقع (والا)، فإنه قبل أداء اليمين، ستفتتح الجلسة الكاملة لـ (كنيست) في الساعة 11:00 بخطاب لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي سيقدم الخطوط العريضة للحكومة وتوزيع الأدوار.

وأضاف: سيتحدث بعد ذلك زعيم المعارضة المُعين، يائير لبيد، ثم خطابات لقادة أحزاب المعارضة، بعدها سيتم التصويت على انتخاب رئيس (كنيست)، أمير أوحانا، ثم التصويت على الثقة للحكومة، وفي نهايته سيُطلب من أعضاء الحكومة أداء قسم الولاء.

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