تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-8 14-8 14-8 بيت لحم 14-8 14-8 14-8 رام الله والبيرة 13-7 13-7 13-7 طولكرم 17-12 17-12 17-12 نابلس 15-9 15-9 15-9 قلقيلية 17-12 17-12 17-12 جنين 18-10 18-10 18-10 سلفيت 14-8 14-8 14-8 طوباس 19-11 19-11 19-11 روابي 15-9 15-9 15-9 الخليل 13-7 13-7 13-7 غزه 18-13 18-13 18-13 أريحا 22-13 22-13 22-13 خانيونس 18-13 18-13 18-13 الأغوار الشمالية 20-11 20-11 20-11 رفح 19-12 19-12 19-12

هذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو صافيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: