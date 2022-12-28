شؤون فلسطينية

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية

العالول: فتح وضعت القضية الفلسطينية على طاولة كل المحافل الدولية
العالول
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول أن مسيرة الحركة وضعت القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وفي كل أذهان الشعوب وأصبحت حركة فتح قائدة حركات التحرر الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها العالول مساء اليوم الأربعاء، مع تلفزيون فلسطين، للحديث عن انطلاقة الحركة التي تتصادف مع الأيام التي نعيشها حاليا.

وأوضح العالول أن "ثمانية وخمسون عاماً ورسالتنا لهذا العام اننا سنستمر وسنواصل مسيرة حركة فتح حتى نحقق اهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأضاف "نحن امام فاشيون أكثر وضوحاً واكثر اعلاناً عن اهدافهم بحق شعبنا وما يبيتون من جرائم ونوايا ضد شعبنا في القدس والضفة وغزة والداخل وكل مكان".

وتابع العالول "نحن رسالتنا اننا قادرون على المواصلة والاستمرار وأننا سنقاوم هذه الابرتهايد وهذا الاحتلال بكل ما نستطيع من جهد ووسائل سياسياً في ساحات العالم وسنصنع اصطفافاً معنا ضد الاحتلال".

وتابع حديثه "خاطب فتح وأبناء فتح وكل الفصائل كل منظمات المجتمع المدني وعليكم أن تروا الأولوية في التصدي لهذا الاحتلال ونتحاور بشأنه والأساس هو المواجهة مع الاحتلال".

وأشار العالول "نحن بعد فك الارتباط سابقا مع الأردن، تحملت منظمة التحرير الكثير من المسائل والمسؤوليات وكانت تفي بها دائماً وبعد حرب الخليج حوصرنا مادياً ولم نعد نستطيع الإيفاء بالكثير من المتطلبات بشأن أهلنا في الداخل".

ولفت نائب رئيس حركة "فتح": نحن في ضيق ولا أحد يقبل ان نقدم تنازلات سياسية من اجل شعبنا وهذه فتح لا تقبل بتنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال "غدا نريد توجيه رسالة بأن الشعب الفلسطيني موحداً في مواجهة هذه الفاشية الاسرائيلية وشعبنا جاهز للتضحية من اجل الحرية والاستقلال ومن اجل ذلك المطلوب المشاركة في مهرجان الغد من اجل يصال الرسالة".

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