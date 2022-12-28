شؤون فلسطينية

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال شمال الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر، أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، تم نقله إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة.
وأوضحت وزارة الصحة أن الشاب (20 عاما)، أصيب برصاصة اخترقت صدره وخرجت من ظهره، ووصفت جروحه بالخطيرة وغير المستقرة.

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