تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وغانتس

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفياً مساء اليوم الأربعاء، من وزير الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته بينتي غانتس.وأوضح الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن الاتصال كان وداعياً بحكم مغادرة غانتس لمنصبه، عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.ولفت إلى أن الرئيس عباس أكد على أهمية وقف جميع الاعتداءات والاجتياحات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنين، مؤكداً على أهمية خلق مسار سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية.