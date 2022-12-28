أول تعقيب من هنية على حكومة نتنياهو الجديدة

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يرأسها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.وقال هنية في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن الأولوية لشعبنا في مواجهة أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي المقاومة والوحدة.وأضاف أن الاستيطان سيُواجه بتصعيد المقاومة وتوسيع رقعتها والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين ودولة الاحتلال من كل أرض فلسطين.وشدد بأن على الجميع أن يدرك أن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة الاحتلال وحكوماته خاصة الراهنة تضع الوضع برمته على صفيح ساخن.وأكد أن شعبنا وخاصة في القدس والضفة، ومسنودًا من جميع المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، ولن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا وتحرير أسرانا.