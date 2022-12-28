شؤون فلسطينية

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "سلطة الأراضي الفلسطينية هي من أهم مؤسسات الدولة وعمادها، ولها دور كبير في الحفاظ على أراضي المواطنين والدولة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية لمصادرتها وتسريبها لصالح الاستيطان".

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر سلطة الأراضي برام الله اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي والمدراء العامين فيها، واطلع منهم على واقع عمل المؤسسة وأقسامها واحتياجاتها.

وثمن رئيس الوزراء جهود العاملين في سلطة الأراضي والتي هي جزء من المشهد الوطني، مجددا التأكيد على أن الأرض في فلسطين ليست فقط عقارا وإنما جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وميدان الصراع مع الاحتلال، ويجب الحفاظ عليها.

وشدد اشتية على أهمية إنجاز تسوية الأراضي في كافة الأراضي الفلسطينية، وحصر ومسح وتسجيل أملاك الدولة والمحافظة عليها، بالإضافة الى تنظيم مهنة المساحة، والعمل على تطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وتحديثها، لحماية حقوق ومصالح المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين إجراءات تحصيل المال العام بما يخص التخمين واستيفاء الرسوم.

من جانبه، ثمن التميمي دعم رئيس الوزراء لسلطة الأراضي والاهتمام الدائم بها، والعمل بروح الشراكة مع كافة الجهات الحكومية.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في دائرة تسجيل الأراضي لمحافظة رام الله والبيرة، حيث اطلع على سير العمل في الدائرة وسرعة انجاز المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار ذات صلة

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد &quot;الأنوار&quot; الإسرائيلي

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد "الأنوار" الإسرائيلي

التجمع الإعلامي الديمقراطي ينظم لقاءً &quot;حول الخطاب الإعلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية&quot;

التجمع الإعلامي الديمقراطي ينظم لقاءً "حول الخطاب الإعلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية"

&quot;النقل والمواصلات&quot; بغزة تكشف موعد انتهاء حملة التخفيض للمركبات العمومية

"النقل والمواصلات" بغزة تكشف موعد انتهاء حملة التخفيض للمركبات العمومية

إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير المُصاب بالسّرطان موسى صوفان

إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير المُصاب بالسّرطان موسى صوفان

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

شاهد: &quot;الأوقاف&quot; تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شاهد: "الأوقاف" تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس

وزارة الاقتصاد: فتح مناقصة عطاء صوامع القمح غداً الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية

اشتية: لسلطة الأراضي دور كبير في الحفاظ على الأرض الفلسطينية

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد &quot;الأنوار&quot; الإسرائيلي

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد "الأنوار" الإسرائيلي

التجمع الإعلامي الديمقراطي ينظم لقاءً &quot;حول الخطاب الإعلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية&quot;

التجمع الإعلامي الديمقراطي ينظم لقاءً "حول الخطاب الإعلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية"

إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير المُصاب بالسّرطان موسى صوفان

إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير المُصاب بالسّرطان موسى صوفان

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

شاهد: &quot;الأوقاف&quot; تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شاهد: "الأوقاف" تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة سكوب للأنظمة التكنولوجية و شركة PALPAY توقعان اتفافية تعاون

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تدعم مدارس و رياض الأقصى الإسلامية بأجهزة حواسيب محمولة

منوعات

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

هاني شاكر يضع حداً للشائعات وينفي هذه الأخبار

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

تعرّف على أمنية سيمون الغريبة مع قرب حلول العام الجديد

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. مروان خوري يعلّق للمرة الأولى على ضجة زواجه من شابة مسلمة

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. محمد رمضان يحتفل برأس السنة بالجلباب الصعيدي

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

شاهد.. رقص أنغام الخليجي يشعل حفلها الثاني في الكويت

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

بالصور.. كيف احتفل الفنانون في عيد الكريسماس؟

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

باسم ياخور ينشر صورة يروج فيها لمسلسله الجديد رمضان 2023

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

أحمد عز ينضم إلى طاقم نجوم مسرحية (هادي فلانتين) في موسم الرياض

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

بالصور.. الفنانة أحلام تلفت أنظار الجمهور برشاقتها

عربي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

منذ بدء الهدنة باليمن.. الكشف عن حصيلة القتلى بنيران التحالف السعودي

الرئاسي الليبي: &quot;مقاربة&quot; لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

الرئاسي الليبي: "مقاربة" لمعالجة الخلافات وإجراء الانتخابات

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

سعيّد ينفي التنازل عن مؤسسات حكومية للقطاع الخاص

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان

ارتفاع حالات مرضى الكوليرا إلى 688 في لبنان