شؤون فلسطينية

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد "الأنوار" الإسرائيلي

1800 مستوطن اقتحموا الأقصى في عيد "الأنوار" الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت اقتحامات المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد "الحانوكاه/الأنوار" اقتحام الأقصى من قبل نحو 1800 مستوطن، بمشاركة حاخامات وأعضاء في (كنيست) الاحتلال وعناصر متطرفة، وشهدت هذه الاقتحامات صلواتٍ يهوديّة علنية في ساحات الأقصى الشرقية بحماية قوات الاحتلال.

وشهد أسبوع الرصد سيطرة أذرع الاحتلال على أرض الحمرا في بلدة سلوان، وهي أرض مملوكة لإحدى الكنائس المسيحية في القدس، وكانت تضم بركة لتجميع مياه عين سلوان، وأعلنت أذرع الاحتلال إطلاق حفرياتٍ تهويدية داخلها للبحث عن آثار يهودية مزعومة.

أما على الصعيد الديموغرافي تتابع سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم.

وتسلط القراءة الأسبوعية الضوء على إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لإيتمار بن غفير للمضي في قانون إعدام منفذي العمليات الفردية، على الرغم من تخوف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تبعات هذا القانون.

أما على صعيد التفاعل، تتابع القدس في أسبوع مشاركة مؤسسة القدس الدولية في مؤتمر الرواد الثالث عشر، واستمرار التفاعل الفلسطيني مع "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى، إضافةً إلى ندوة متخصصة تناولت القدس والأقصى في ضوء الوثائق التاريخية بمشاركة مؤرخين ومتخصصين.

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