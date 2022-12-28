"النقل والمواصلات" بغزة تكشف موعد انتهاء حملة التخفيض للمركبات العمومية

خاص دنيا الوطن - رزان أبو زيدكشفت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن موعد انتهاء حملة التخفيض على جميع المركبات العمومية العاملة في القطاع.وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات، إن "حملة التخفيض على جميع المركبات العمومية على وشك الانتهاء". لافتًا إلى أن "آخر تاريخ للحملة الموافق 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022".وأضاف عرفات في تصريح لـ "دنيا الوطن" أنه لا يوجد هنالك قرار مؤكد بتجديد الحملة لأن هذه قرارات تخص الوزارة.وتابع عرفات، أنه على "جميع المركبات العمومية ضرورة تجديد التراخيص التي انتهت مدتها وتستفيد من نسبة التخفيض 50%"، مؤكدًا على أنه "يوجد إعفاء بنسبة 100% لجميع أصحاب المركبات المتضررة إيزاء الحربين الأخيرتين أيار / مايو 2021 وآب / أغسطس 2022 لمدة سنة".وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه "في عام 2022 كان هناك تخفيض على الملاكي والعمومي والتجاري وتم تجديد الحملة للعمومي، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وخاصة على أصحاب تلك المركبات العمومية"، متمنيًا أن "يكون عام 2023 يوجد به حملات تساعد به إخواننا المواطنين، وأن يكون الوضع أفضل لهم بالنسبة لتخفيض ويدفعوا أقل من نسبة 50% على رخصة القيادة".