إطلاق نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني

رام الله - دنيا الوطنأطلقت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، نداء مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني، الذي انبثق عن أعمال المؤتمر الوطني الأول، المنعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة بمدينة البيرة، بمشاركة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري، المشكلة من وزارة العدل، ومجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، وحركة مقاطعة الاحتلال (BDS)، وشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.ودعا رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري في المنظمة رمزي رباح إلى تأسيس مرصد فلسطيني جامع، تكون مهامه رصد الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية القائمة على أساس نظام "الابارتهايد"، منوها الى اهمية توحيد الخطاب الفلسطيني، بما يضمن وسم دولة الاحتلال في المحافل كافة، بأنها دولة فصل عنصري.وأكد رباح ضرورة إطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية، رسمية وشعبية، لاعتبار الأحزاب العنصرية المكونة لحكومة دولة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، على أنها منظمات إرهابية، وحظر التعامل معها.وتطرّق في كلمته إلى التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الأبارتهايد، وأبرزها: التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وضرورة مشاركة كافة قواه وأطره الحية في بلورة استراتيجيات وخطط عمل لمقاومة دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وترسيخ التعاون مع الشتات الفلسطيني، لرفد ودعم دور حركات التضامن والمناصرة في العالم.