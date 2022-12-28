شاهد: "الأوقاف" تُكرم عدداً من حفظة القرآن بالشراكة مع مصرف الصفا





ويقول نضال البرغوثي، مدير عام مصرف الصفا، إحدى النشاطات التي بدأ مصرف الصفا برعايتها انطلاقا من قول رسولينا الكريم





ويضيف في في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": ستكون سنّة ستجري على مدار السنوات إلى أن يشاء الله، لدعم حفظة كتاب الله وهذا النشاط يدعمه مصرف الصفا حرصاً منه على التواصل مع فئات المجتمع كافة.





بدأ المصرف بنشاطاته المتصلة بالمجتمع منذ نشأنه، حيث أطلق برامج تمويل التعليم كأول بنك إسلامي بقوم بذلك وكذلك تمويل البرامج الصحية وتفاصيلها لاحقاً في لقاءات أخرى.





هذا النشاط مجتمعي يهدف إلى دعم الفئات كافة، ونحرص على التواصل مع كافة أبناء الوطن بكافة اتجاهاتهم لإعطاء مصرف الصفا الصورة الحقيقية للدعم المجتمعي والمسؤولية المجتمعية التي هي جزء من نشاطات المؤسسات المالية في الوطن.





ويقول حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن هذه المسابقة تعقد للسنة الثانية على التوالي، ما بين وزارة الأوقاف وما بين مصرف الصفا.





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، هذه المسابقة مفتوحة لطلبة المدارس الراغبين بالالتحاق بها، حيث تقدم لها أكثر من 3000 متسابق، مشيراً إلى أن حجم المشاركة كبير.





بدوره، قال محمد حسن أبو حسن، الطالب الحاصل على المرتبة الأولى في حفظ القران، من جنين، إنه دخل في المسابقة العام الماضي، حيث حصل حينها على المركز الثاني.





وأضاف في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن المسابقة فيها نية صافية، مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فرحة الأهل بشكل كبير وتجعلهم يشعرون بفخر كبير.





ويقول الطفل يونس السلامين حافظ القرآن، إن حفظ القرآن الكريم شعور عظيم إنجاز رائع.



وأضاف السلامين أنه بدأ حفظ القرآن بعمر خمس سنوات، مشيراً إلى أن والديه كانا لهما الفضل الأكبر في حفظ القرآن الكرم خلال سبع سنوات.

















رام الله - دنيا الوطنكرّم حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفائزين بمسابقة حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، وذلك بالشراكة مع مصرف الصفا، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د.محمد اشتية.